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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Саттон Юнайтед
Уимблдон - Саттон Юнайтед: обзор матча 26 декабря 2023
Уимблдон
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Вторая лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Саттон Юнайтед
62'
O. Sowunmi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Саттон Юнайтед
84'
Замена
R. Milsom
️️️️
S. Hart
Замена
П. Каламбайи
️️️️
A. Pearce
81'
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
81'
79'
Желтая карточка
К. Клэй
Желтая карточка
J. Currie
76'
73'
Замена
Э. О'Брайен
️️️️
L. Angol
Желтая карточка
О. Бугиль
69'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
Д. Тилли
69'
62'
ГОЛ! 0:1!
O. Sowunmi
Пас отдал
Г. Смит
Замена
К. Лемоней-Эванс
️️️️
J. Neufville
60'
59'
Замена
К. Клэй
️️️️
Д. Гейп
59'
Замена
Д. Перейра
️️️️
T. Fadahunsi
55'
Желтая карточка
O. Patrick
46'
Замена
O. Sowunmi
️️️️
B. Goodliffe
44'
Желтая карточка
B. Goodliffe
Желтая карточка
H. Biler
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Армани Литтл
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
42
Sam Hart
ЦП
7
Harry Beautyman
(К)
ЦП
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
Саттон Юнайтед
24
Robert Milsom
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
4-3-1-2
1
Басс
2
6
15
26
8
Литтл
23
Ривс
7
7
Тилли
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
2-1-2-5
1
Бузанис
30
Киззи
5
15
Гейп
42
7
19
23
11
10
Смит
9
15
30
Каламбайи
30
Каламбайи
15
7
24
Лемоней-Эванс
24
Лемоней-Эванс
7
7
Тилли
13
Дэвисон
13
Дэвисон
7
Тилли
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
42
24
24
42
19
19
Перейра
19
Перейра
19
5
5
5
5
15
Гейп
16
Клэй
16
Клэй
15
Гейп
9
48
О'Брайен
48
О'Брайен
9
Остались в запасе
Уимблдон
Саттон Юнайтед
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
25
Steven Arnold
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
Остались в запасе
25
Steven Arnold
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Уимблдон - Саттон Юнайтед
3
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
11
Офсайды
3
3
Количество передач
364
299
Сейвы
5
5
Точность передач %
63
51
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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Уимблдон
Саттон Юнайтед
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
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2021.09.22 23:41
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
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125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
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