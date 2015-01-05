Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Уимблдон - Ливерпуль
Уимблдон - Ливерпуль: обзор матча 05 января 2015
Уимблдон
05.01.2015, понедельник, 22:55
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
35'
А. Акинфенва
11'
С. Джеррард
61'
С. Джеррард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Уимблдон - Ливерпуль
87'
Замена
К. Туре
️️️️
Л. Маркович
Замена
Ф. Сазерленд
️️️️
Д. Франкомб
87'
Замена
Г. Пелл
️️️️
С. Мур
86'
Замена
А. Азиз
️️️️
С. Ригг
80'
79'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Р. Ламберт
76'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
70'
Замена
Х. Энрике
️️️️
Х. Манкильо
Желтая карточка
Д. Гудман
69'
61'
ГОЛ! 1:2!
С. Джеррард
Желтая карточка
Б. Фаллер
60'
Желтая карточка
А. Акинфенва
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Акинфенва
35'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Джеррард
Пас отдал
Х. Манкильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Джеймс Ши
ВР
33
Джейк Гудман
ЛЗ
27
Адам Барретт
ЦЗ
17
Каллум Кеннеди
ЦЗ
2
Барри Фаллер
ПЗ
11
Син Ригг
ЛП
15
Дэнни Балмэн
ЦП
8
Сэмми Мур
ЦП
7
Джордж Франкомб
ПП
9
Мэтт Таббс
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Главный тренер
Нил Ардли
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ЛП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
23
Эмре Джан
ОП
8
Стивен Джеррард
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Хавьер Манкильо
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Уимблдон
20
Джо МакДоннелл
ВР
15
Алан Беннетт
ЦЗ
7
Гарри Пелл
ЦП
37
Фрэнки Сазерленд
ЦП
14
Адебайо Азиз
ЦФ
23
Джордж Окли
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
49
Джордан Уильямс
ПЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-4-2
1
Ши
33
Гудман
27
Барретт
17
Кеннеди
2
Фаллер
11
Ригг
15
Балмэн
8
Мур
7
Франкомб
20
Акинфенва
9
Таббс
2-3-3-1-1
22
Миньоле
12
Сахо
37
Шкртел
6
Лейва
23
Джан
8
Джеррард
22
Манкильо
14
Хендерсон
8
Маркович
11
Коутиньо
17
Ламберт
8
Мур
7
Пелл
7
Пелл
8
Мур
11
Ригг
14
Азиз
14
Азиз
11
Ригг
7
Франкомб
37
Сазерленд
37
Сазерленд
7
Франкомб
22
Манкильо
21
Энрике
21
Энрике
22
Манкильо
8
Маркович
2
Туре
2
Туре
8
Маркович
17
Ламберт
45
Балотелли
45
Балотелли
17
Ламберт
Остались в запасе
Уимблдон
Ливерпуль
20
Джо МакДоннелл
ВР
15
Алан Беннетт
ЦЗ
23
Джордж Окли
ЦФ
Главный тренер
Нил Ардли
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
49
Джордан Уильямс
ПЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
20
Джо МакДоннелл
ВР
15
Алан Беннетт
ЦЗ
23
Джордж Окли
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
49
Джордан Уильямс
ПЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Нил Ардли
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Уимблдон - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
- : -
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
5 : 0
17.10.2026
Уимблдон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Кингсмидоу
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Уимблдон
Ливерпуль
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+