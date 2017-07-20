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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕЛ - Прогрес
АЕЛ - Прогрес: обзор матча 20 июля 2017
АЕЛ
20.07.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Прогрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча АЕЛ - Прогрес
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
- : -
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Женесс
2 : 1
17.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Женесс Канах
1 : 0
03.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Прогрес
1 : 0
26.04.2026
Роданж
Информация о матче
Стадион:
Тсирион Атлитико Кентро
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Прогрес
«Крылья» расстались с двумя нападающими
11 сентября
1
Чемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
40-летний Очоа завершил карьеру
22 июля
1
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
25 июня
40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался
16 июня
3
«Крылья» расстались с двумя нападающими
11 сентября
1
Чемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
40-летний Очоа завершил карьеру
22 июля
1
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
25 июня
40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался
16 июня
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Брат полузащитника «Уфы» Тилля перешел в «Тамбов»
2020.09.05 14:14
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«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна
2019.07.12 00:36
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Тилл: «До перехода в «Уфу» я преподавал в школе языки. Теперь могу сконцентрироваться на футболе»
2018.11.10 21:32
4
Тилл официально стал игроком «Уфы»
2018.08.31 10:19
4
Сегодня Тилл станет игроком «Уфы»
2018.08.29 10:04
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