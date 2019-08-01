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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕЛ - Арис
АЕЛ - Арис: обзор матча 01 августа 2019
АЕЛ
01.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Арис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕЛ - Арис
Желтая карточка
Я. Антониа
90'
+1
Вторая желтая
Б. Годал
83'
Желтая карточка
Й. Гастаньяга
77'
44'
Желтая карточка
М. Корхут
36'
Желтая карточка
М. Баша
Желтая карточка
Б. Годал
17'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча АЕЛ - Арис
5
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 1
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Тсирион Атлитико Кентро
Новости команд
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АЕЛ
Арис
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29 июня
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11 сентября
1
Чемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
40-летний Очоа завершил карьеру
22 июля
1
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