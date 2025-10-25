Введите ваш ник на сайте
АЕЛ - Красава ЕНИ: онлайн-трансляция 25 октября 2025

АЕЛ
25.10.2025, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
- : -
Не начался
Красава ЕНИ
Матч Таблица
Статистика матча АЕЛ - Красава ЕНИ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
АЕЛ
Красава ЕНИ
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Кипр. Первый Дивизион
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕЛ
- : -
22.08.2025
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Пафос
- : -
23.08.2025
Эносис Неон Паралимни
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Омония
- : -
23.08.2025
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Арис
- : -
23.08.2025
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Анортосис
- : -
23.08.2025
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕЛ
- : -
22.08.2025
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Пафос
- : -
23.08.2025
Эносис Неон Паралимни
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Омония
- : -
23.08.2025
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Арис
- : -
23.08.2025
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Анортосис
- : -
23.08.2025
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Этникос
- : -
24.08.2025
Акритас Хлоракас
Последние матчи
АЕЛ
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 0
11.05.2025
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Этникос
2 : 0
03.05.2025
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
1 : 3
25.04.2025
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 3
12.04.2025
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕЛ
2 : 0
05.04.2025
Эносис Неон Паралимни
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 0
11.05.2025
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Этникос
2 : 0
03.05.2025
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
1 : 3
25.04.2025
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 3
12.04.2025
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕЛ
2 : 0
05.04.2025
Эносис Неон Паралимни
