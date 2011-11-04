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Шальке-04 - АЕК
Шальке-04 - АЕК: обзор матча 04 ноября 2011
Шальке-04
04.11.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа J, 4 тур
0 : 0
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - АЕК
+4
Желтая карточка
М. Продрому
+2
Желтая карточка
М. Мрдакович
+2
Замена
Н. Митидис
️️️️
М. Мрдакович
Замена
М. Продрому
️️️️
С. Кингсли
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
А. Учида
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Ч. Марика
Замена
Л. Холтби
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
АЕК
14
Марко Фортин
ВР
0
Грегор ван Дийк
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
6
Люк Димеч
ЦЗ
27
Гомес
ОП
22
Гонсало Гарсия-Гарсия
ЦП
7
Эдвин Линссен
ЦП
24
Джейсон Деметриу
ЦП
21
Нджонго Присо
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
9
Мильян Мрдакович
ЦФ
Главный тренер
Тон Каанен
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
АЕК
1
Алешандре Негри
ВР
33
Михаэл Продрому
ЦЗ
15
Константинос Костанас
ЦЗ
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
22
Артемис Савва
ЦП
8
Иоаннис Скопелитис
ЦП
29
Несторас Митидис
ЦФ
4-1-3-2
1
Уннершталь
28
Фукс
32
Матип
14
Пападопулос
2
Учида
6
Хегер
30
Моравек
14
Хурадо
99
Кения
19
Марика
21
Хунтелаар
2-1-3-3
14
Фортин
6
Димеч
19
де Клер
27
Гомес
22
Гарсия-Гарсия
7
Линссен
24
Деметриу
9
Мрдакович
39
Санни Кингсли
21
Присо
14
Хурадо
90
Холтби
90
Холтби
14
Хурадо
2
Учида
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
2
Учида
19
Марика
8
Фарфан
8
Фарфан
19
Марика
39
Санни Кингсли
33
Продрому
33
Продрому
39
Санни Кингсли
9
Мрдакович
29
Митидис
29
Митидис
9
Мрдакович
Остались в запасе
Шальке-04
АЕК
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
15
Константинос Костанас
ЦЗ
22
Артемис Савва
ЦП
1
Алешандре Негри
ВР
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
8
Иоаннис Скопелитис
ЦП
Главный тренер
Тон Каанен
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
Остались в запасе
15
Константинос Костанас
ЦЗ
22
Артемис Савва
ЦП
1
Алешандре Негри
ВР
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
8
Иоаннис Скопелитис
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Тон Каанен
Статистика матча Шальке-04 - АЕК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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