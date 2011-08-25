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Расписание матчей
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АЕК - Русенборг
АЕК - Русенборг: обзор матча 25 августа 2011
АЕК
25.08.2011, четверг, 21:00
Лига Европы
2 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Русенборг
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Статистика матча АЕК - Русенборг
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
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Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
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