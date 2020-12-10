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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лестер - АЕК
Лестер - АЕК: обзор матча 10 декабря 2020
Лестер
10.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа G, 6 тур
2 : 0
Завершен
АЕК
12'
Д. Ундер
14'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - АЕК
Замена
Х. Чодури
️️️️
Ю. Тилеманс
82'
Замена
У. Морган
️️️️
У. Фофана
81'
81'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
А. Симойш
Замена
А. Перес
️️️️
К. Ихеначо
67'
66'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Ансарифард
66'
Замена
Х. Албанис
️️️️
П. Манталос
Замена
Н. Менди
️️️️
О. Ндиди
63'
56'
Замена
Е. Шахов
️️️️
С. Сварнас
55'
Замена
Т. Махерас
️️️️
Л. Гарсия
24'
Желтая карточка
Н. Гнид
ГОЛ! 2:0!
Х. Барнс
14'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
20
Яннис Сарделис
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
4-4-1-1
21
Уорд
33
Томас
3
Фофана
35
Эванс
24
Джастин
11
Барнс
4
Ндиди
26
Прат
18
Тилеманс
7
Ундер
17
Ихеначо
3-2-3-2
16
Цинтотас
2
Василантонопулос
4
Сварнас
24
Неделчару
26
Гнид
2
Митай
20
Манталос
8
Симойш
7
Крстичич
17
Ансарифард
99
Гарсия
3
Фофана
5
Морган
5
Морган
3
Фофана
18
Тилеманс
8
Чодури
8
Чодури
18
Тилеманс
4
Ндиди
6
Менди
6
Менди
4
Ндиди
17
Ихеначо
22
Перес
22
Перес
17
Ихеначо
8
Симойш
6
Галанопулос
6
Галанопулос
8
Симойш
4
Сварнас
28
Шахов
28
Шахов
4
Сварнас
17
Ансарифард
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Ансарифард
20
Манталос
19
Албанис
19
Албанис
20
Манталос
99
Гарсия
53
Махерас
53
Махерас
99
Гарсия
Остались в запасе
Лестер
АЕК
1
Каспер Шмейхель
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
20
Яннис Сарделис
ЦП
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
20
Яннис Сарделис
ЦП
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Лестер - АЕК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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