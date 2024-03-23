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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Аккрингтон Стэнли
Саттон Юнайтед - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 23 марта 2024
Саттон Юнайтед
23.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 40 тур
2 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
16'
Г. Смит
68'
O. Sowunmi
85'
J. Bickerstaff
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Аккрингтон Стэнли
90'
+1
Желтая карточка
K. Adedoyin
85'
ГОЛ! 2:1!
J. Bickerstaff
Замена
C. N'Guessan
️️️️
O. Sanderson
83'
Замена
O. Patrick
️️️️
Д. Коли
82'
82'
Замена
J. Bickerstaff
️️️️
D. Martin
82'
Замена
Б. Вудс
️️️️
Д. Нолан
ГОЛ! 2:0!
O. Sowunmi
Пас отдал
C. Lakin
68'
46'
Замена
K. Adedoyin
️️️️
J. Woods
Желтая карточка
Г. Смит
32'
ГОЛ! 1:0!
Г. Смит
Пас отдал
C. Lakin
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
30
Джо Киззи
ПЗ
42
Sam Hart
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
7
Джош Коли
АП
18
O. Sanderson
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
10
Гарри Смит
(К)
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
2
Джо Притчард
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
7
Шоун Уалли
(К)
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Саттон Юнайтед
30
Matt Kerbey
ВР
6
Louis John
ЦЗ
15
Craig Eastmond
ЦП
6
Jack Taylor
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
11
Omari Patrick
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
30
Toby Savin
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
99
Korede Adedoyin
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
2-2-1-5
3
30
Киззи
42
7
7
Коли
23
10
Смит
8
5
25
3-4-1-2
61
33
16
Габбинс
38
22
24
7
Уалли
2
Притчард
7
Нолан
4
39
18
11
11
18
7
Коли
11
11
7
Коли
39
99
99
39
7
Нолан
16
Вудс
16
Вудс
7
Нолан
22
11
11
22
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Аккрингтон Стэнли
30
Matt Kerbey
ВР
6
Louis John
ЦЗ
15
Craig Eastmond
ЦП
6
Jack Taylor
ЦП
30
Toby Savin
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
10
Alex Henderson
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
30
Matt Kerbey
ВР
6
Louis John
ЦЗ
15
Craig Eastmond
ЦП
6
Jack Taylor
ЦП
Остались в запасе
30
Toby Savin
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
10
Alex Henderson
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Саттон Юнайтед - Аккрингтон Стэнли
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
11
Офсайды
4
3
Количество передач
275
369
Сейвы
4
7
Точность передач %
46
61
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Саттон Юнайтед
Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
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2017.09.06 21:49
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125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
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125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
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2017.02.22 09:29
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2017.02.21 20:01
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2025.01.11 17:09
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2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
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Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
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