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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Абердин
Спортинг - Абердин: обзор матча 24 сентября 2020
Спортинг
24.09.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Абердин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Абердин
Замена
Г. Плата
️️️️
П. Порро
88'
Замена
️️️️
Вендел
86'
83'
Замена
К. Макленнан
️️️️
S. Logan
81'
Замена
R. Edmondson
️️️️
М. Уоткинс
Замена
А. Шпорар
️️️️
Т. Томаш
77'
69'
Замена
С. Райт
️️️️
D. McGeouch
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Вендел
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Спортинг
5
Антунеш
ЦЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Абердин
20
Tomas Cerny
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
4-2-1-2
1
Адан
4
Коатес
3
Феддаль
13
Нету
23
Порро
27
Нуньес
8
Вендел
77
Кабрал
10
Вьетто
8
Томаш
3-1-4-2
1
Льюис
3
Тэйлор
2
4
Консидайн
2
МакКрори
21
17
Хайес
26
Хеджс
19
Фергюсон
23
Уоткинс
3
23
Порро
19
Плата
19
Плата
23
Порро
8
Томаш
99
Шпорар
99
Шпорар
8
Томаш
23
Уоткинс
27
27
23
Уоткинс
21
11
Райт
11
Райт
21
2
11
Макленнан
11
Макленнан
2
Остались в запасе
Спортинг
Абердин
5
Антунеш
ЦЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
20
Tomas Cerny
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
5
Антунеш
ЦЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Остались в запасе
20
Tomas Cerny
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Спортинг - Абердин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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