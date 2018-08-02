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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бернли - Абердин
Бернли - Абердин: обзор матча 02 августа 2018
Бернли
02.08.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Абердин
6'
К. Вуд
102'
Д. Корк
114'
Э. Барнс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Абердин
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Барнс
114'
ГОЛ! 2:0!
Д. Корк
Пас отдал
Ч. Тэйлор
102'
Желтая карточка
М. Лоутон
85'
76'
Желтая карточка
Э. Консидайн
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
71'
70'
Желтая карточка
Г. Шинни
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Вествуд
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
3
Стивен Уорд
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
Главный тренер
Барри Робсон
Бернли
1
Адам Легздиньш
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Абердин
1
Томаш Черны
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
3-1-4-2
1
Линдегаард
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
3
Уорд
12
Леннон
4
Корк
7
Гудмундссон
9
Вуд
19
Воукс
3-2-2
1
Льюис
4
Консидайн
5
Девлин
2
Логан
26
Маккена
4
Шинни
38
МакГинн
11
Маккей-Стивен
Остались в запасе
Бернли
Абердин
1
Адам Легздиньш
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Томаш Черны
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Черны
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Барри Робсон
Статистика матча Бернли - Абердин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 1
11.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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