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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Абердин - Бернли
Абердин - Бернли: обзор матча 26 июля 2018
Абердин
26.07.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Бернли
19'
Г. Маккей-Стивен (П)
80'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Бернли
80'
ГОЛ! 1:1!
С. Воукс
Пас отдал
Д. Корк
Желтая карточка
Ш. Логан
56'
37'
Желтая карточка
М. Лоутон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Маккей-Стивен
19'
18'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
28
Томми Хобан
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
Главный тренер
Барри Робсон
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Абердин
1
Томаш Черны
ВР
25
Стефен Глисон
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
3-2-2
1
Льюис
28
Хобан
5
Девлин
4
Шинни
4
Болл
26
Маккена
38
МакГинн
11
Маккей-Стивен
3-1-5-1
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
8
Вествуд
7
Гудмундссон
12
Леннон
4
Корк
3
Уорд
29
Хендрик
9
Вуд
Остались в запасе
Абердин
Бернли
1
Томаш Черны
ВР
25
Стефен Глисон
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
1
Томаш Черны
ВР
25
Стефен Глисон
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Абердин - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 1
11.10.2026
Сент-Джонстон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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