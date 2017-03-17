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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Боавишта
Эшторил - Боавишта: обзор матча 17 марта 2017
Эшторил
17.03.2017, пятница, 23:30
Португалия. Примейра, 26 тур
0 : 0
Завершен
Боавишта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эшторил - Боавишта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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