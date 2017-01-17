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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уимблдон - Саттон Юнайтед
Уимблдон - Саттон Юнайтед: обзор матча 17 января 2017
Уимблдон
17.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Саттон Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уимблдон - Саттон Юнайтед
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
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