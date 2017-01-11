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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Бордо - Генгам
Бордо - Генгам: обзор матча 11 января 2017
Бордо
11.01.2017, среда, 20:45
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Генгам
16'
Ф. Камано
36'
Г. Лаборд
65'
Г. Лаборд
12'
С. Прива
88'
Н. Бенезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бордо - Генгам
88'
ГОЛ! 3:2!
Н. Бенезе
Замена
А. Траоре
️️️️
В. Вада
87'
Замена
А. Унас
️️️️
Ф. Камано
80'
78'
Замена
М. Диалло
️️️️
С. Прива
Замена
Д. Ролан
️️️️
Г. Лаборд
78'
72'
Замена
Н. Бенезе
️️️️
Л. До
ГОЛ! 3:1!
Г. Лаборд
65'
62'
Замена
М. Коко
️️️️
Н. де Паув
54'
Желтая карточка
Н. де Паув
43'
Желтая карточка
Л. До
Желтая карточка
Г. Лаборд
41'
ГОЛ! 2:1!
Г. Лаборд
36'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Камано
16'
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Прива
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
10
Малком
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЛП
8
Люка До
ОП
14
Нилл де Паув
ПП
19
Александре Менди
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
4
Диего Ролан
ЦФ
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
32
Алексис Мане
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
4-3-2-1
40
Приор
29
Пундж
5
Паллуа
5
Левчук
20
Сабали
28
Тулалан
23
Вада
18
Плашил
40
Камано
10
Малком
9
Лаборд
3-3-2-2
1
Салин
56
Левек
29
Кербра
15
Сорбон
5
Санко
8
До
5
Ангуа
14
де Паув
26
Жиресс
11
Прива
19
Менди
23
Вада
7
Траоре
7
Траоре
23
Вада
40
Камано
96
Унас
96
Унас
40
Камано
9
Лаборд
4
Ролан
4
Ролан
9
Лаборд
14
де Паув
97
Коко
97
Коко
14
де Паув
11
Прива
5
Диалло
5
Диалло
11
Прива
8
До
10
Бенезе
10
Бенезе
8
До
Остались в запасе
Бордо
Генгам
22
Милан Гайич
ПЗ
13
Поль Бернардони
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
1
Тео Гиварш
ВР
32
Алексис Мане
ЦП
21
Маршал
ЛЗ
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
13
Поль Бернардони
ВР
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
32
Алексис Мане
ЦП
21
Маршал
ЛЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Бордо - Генгам
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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