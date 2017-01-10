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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Нант - Нанси
Нант - Нанси: обзор матча 10 января 2017
Нант
10.01.2017, вторник, 20:30
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Нанси
31'
М. Дале
45'
Ж. Куффа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нант - Нанси
77'
Замена
А. Диарра
️️️️
А. Кура
Замена
А. Томассон
️️️️
Л. Дюбуа
74'
71'
Замена
К. Кулибали
️️️️
И. Диа
Замена
Ф. Аристегита
️️️️
М. Степински
67'
61'
Желтая карточка
Л. Пуе
Замена
В. Ронжье
️️️️
А. Туре
59'
45'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Куффа
37'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
М. Кретьен Бассер
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Дале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
30
Гийом Жилле
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Жюль Илоки
ПП
14
Мариуш Степински
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
14
Лоик Пуе
ЛП
18
Диалло Гидилей
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
23
Антони Кура
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
22
Иссиар Диа
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Нант
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Нанси
27
Файто Мауасса
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
4-1-2-1-2
1
Дюпе
6
Лима
34
Карлос
26
Джиджи
15
Дюбуа
7
Туре
30
Жилле
20
Илоки
77
Арит
22
Сала
14
Степински
2-4-3
32
Черник
20
Кретьен Бассер
4
Дианье
14
Куффа
28
Кето
18
Гидилей
14
Пуе
22
Диа
9
Дале
23
Кура
14
Степински
19
Аристегита
19
Аристегита
14
Степински
7
Туре
21
Ронжье
21
Ронжье
7
Туре
15
Дюбуа
28
Томассон
28
Томассон
15
Дюбуа
20
Кретьен Бассер
27
Мауасса
27
Мауасса
20
Кретьен Бассер
22
Диа
11
Кулибали
11
Кулибали
22
Диа
23
Кура
12
Диарра
12
Диарра
23
Кура
Остались в запасе
Нант
Нанси
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
26
Винсан Муратори
ЛЗ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Остались в запасе
26
Винсан Муратори
ЛЗ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Нант - Нанси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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