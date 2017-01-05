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Материалы

Реал - Севилья

04.01.2017, Среда, 23:15 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Кубок, 1/8 финала , первый матч Реал - Севилья
Обзор матча
Суперкубок УЕФА 2016

9 августа, вторник 21:45 Реал 3:2 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 22:30 Реал 4:0 Севилья
11 тур
8 ноября, воскресенье 22:30 Севилья 3:2 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 21:00 Севилья 2:3 Реал
16 тур
4 февраля, среда 22:45 Реал 2:1 Севилья
Суперкубок УЕФА 2014

12 августа, вторник 22:45 Реал 2:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
30 тур
27 марта, четверг 01:00 Севилья 2:1 Реал
11 тур
31 октября, четверг 01:00 Реал 7:3 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
23 тур
10 февраля, воскресенье 01:00 Реал 4:1 Севилья
4 тур
15 сентября, суббота 23:59 Севилья 1:0 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
36 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Реал 3:0 Севилья
17 тур
18 декабря, воскресенье 01:00 Севилья 2:6 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
35 тур
7 мая, суббота 23:55 Севилья 2:6 Реал
16 тур
19 декабря, воскресенье 23:00 Реал 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 2 февраля, среда 23:55 Реал 2:0 Севилья
1/2 финала
ответный матч		 26 января, среда 22:00 Севилья 0:1 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
25 тур
6 марта, суббота 23:55 Реал 3:2 Севилья
6 тур
4 октября, воскресенье 23:00 Севилья 2:1 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 2:4 Реал
14 тур
7 декабря, воскресенье 23:00 Реал 3:4 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
30 тур
30 марта, воскресенье 23:00 Реал 3:1 Севилья
11 тур
3 ноября, суббота 23:55 Севилья 2:0 Реал
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    Рейтинг: +100

    PopCorn963 6 января 2017, 17:48

    Хамес молодец!

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    Рейтинг: +38

    vaneavnea109 5 января 2017, 00:45

    Ну где же ты Кристинка )))

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    Рейтинг: -130

    калач 5 января 2017, 00:36

    Кристины нету - уже в Китай продали надеюсь?

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    Рейтинг: +617

    nelez 5 января 2017, 00:06

    Будет разгром

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 3 января 2017, 14:39

    Победы Реалу!

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