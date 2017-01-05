Реал - Севилья

Хамес молодец!
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|9 августа, вторник
|21:45
|Реал
|3:2
|Севилья
|30 тур
|20 марта, воскресенье
|22:30
|Реал
|4:0
|Севилья
|11 тур
|8 ноября, воскресенье
|22:30
|Севилья
|3:2
|Реал
|23 тур
|10 февраля, воскресенье
|01:00
|Реал
|4:1
|Севилья
|4 тур
|15 сентября, суббота
|23:59
|Севилья
|1:0
|Реал
|36 тур
|29 апреля, воскресенье
|14:00
|Реал
|3:0
|Севилья
|17 тур
|18 декабря, воскресенье
|01:00
|Севилья
|2:6
|Реал
|1/2 финала
ответный матч
|2 февраля, среда
|23:55
|Реал
|2:0
|Севилья
|1/2 финала
ответный матч
|26 января, среда
|22:00
|Севилья
|0:1
|Реал
|33 тур
|26 апреля, воскресенье
|21:00
|Севилья
|2:4
|Реал
|14 тур
|7 декабря, воскресенье
|23:00
|Реал
|3:4
|Севилья
Хамес молодец!
Ну где же ты Кристинка )))
Кристины нету - уже в Китай продали надеюсь?
Победы Реалу!