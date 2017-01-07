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Расписание матчей
Англия. Кубок
Хаддерсфилд Таун - Порт Вейл
Хаддерсфилд Таун - Порт Вейл: обзор матча 07 января 2017
Хаддерсфилд Таун
07.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 0
Завершен
Порт Вейл
28'
Д. Пэйн
73'
К. Палмер
84'
Д. Пэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хаддерсфилд Таун - Порт Вейл
ГОЛ! 3:0!
Д. Пэйн
84'
ГОЛ! 2:0!
К. Палмер
73'
Замена
А. Муй
️️️️
Ф. Биллинг
67'
ГОЛ! 1:0!
Д. Пэйн
28'
Начало матча
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Порт Вейл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
- : -
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 11 тур
Порт Вейл
1 : 0
17.10.2026
Честерфилд
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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Хаддерсфилд Таун
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4 апреля
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