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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Румыния
Польша - Румыния: обзор матча 10 июня 2017
Польша
10.06.2017, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 6 тур
3 : 1
Завершен
Румыния
29'
Р. Левандовски (П)
57'
Р. Левандовски
62'
Р. Левандовски (П)
77'
Б. Станку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Румыния
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
П. Зелински
81'
79'
Замена
С. Ханка
️️️️
Р. Марин
77'
ГОЛ! 3:1!
Б. Станку
Пас отдал
Р. Марин
Замена
А. Милик
️️️️
К. Линетти
72'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Левандовски
62'
60'
Замена
Н. Станчу
️️️️
А. Кипчиу
60'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
Я. Латовлевич
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
П. Зелински
57'
Замена
Г. Крыховяк
️️️️
К. Мачиньски
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Левандовски
29'
28'
Желтая карточка
К. Сэпунару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
10
Петр Зелински
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
8
Карол Линетти
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
8
Александру Кипчиу
ЛП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
6
Ромарио Бензар
ЦП
19
Богдан Станку
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Яцек Горальски
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Камиль Вильчек
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
16
Флорин Гардош
ЦЗ
0
Богдан Цыру
ЦЗ
23
Александру Балутэ
ЦП
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
0
Дорин Ротариу
ПВ
11
Андрей Иван
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
3-5-1-1
1
Щесны
4
Сионек
3
Енджейчик
20
Пищек
11
Гросицки
16
Блащиковски
5
Мачиньски
2
Пождан
8
Линетти
10
Зелински
9
Левандовски
4-4-2
12
Тэтэрушану
3
Латовлевич
21
Кирикеш
3
Тошка
22
Сэпунару
18
Марин
8
Пинтилий
6
Бензар
8
Кипчиу
14
Андоне
19
Станку
5
Мачиньски
10
Крыховяк
10
Крыховяк
5
Мачиньски
8
Линетти
7
Милик
7
Милик
8
Линетти
10
Зелински
14
Теодорчик
14
Теодорчик
10
Зелински
3
Латовлевич
0
Грозав
0
Грозав
3
Латовлевич
18
Марин
20
Ханка
20
Ханка
18
Марин
8
Кипчиу
10
Станчу
10
Станчу
8
Кипчиу
Остались в запасе
Польша
Румыния
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
6
Яцек Горальски
ЦП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
1
Костел Пантилимон
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
16
Флорин Гардош
ЦЗ
0
Богдан Цыру
ЦЗ
23
Александру Балутэ
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
0
Дорин Ротариу
ПВ
11
Андрей Иван
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
6
Яцек Горальски
ЦП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
16
Флорин Гардош
ЦЗ
0
Богдан Цыру
ЦЗ
23
Александру Балутэ
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
0
Дорин Ротариу
ПВ
11
Андрей Иван
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Главный тренер
Кристоф Даум
Статистика матча Польша - Румыния
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
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