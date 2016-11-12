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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Марокко - Кот-д'Ивуар
Марокко - Кот-д'Ивуар: обзор матча 12 ноября 2016
Марокко
12.11.2016, суббота, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 2 тур
0 : 0
Завершен
Кот-д'Ивуар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Марокко - Кот-д'Ивуар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
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