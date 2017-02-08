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Зандхаузен - Шальке-04

08.02.2017, Среда, 20:30 мск Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Германия. Кубок, 1/8 финала Зандхаузен - Шальке-04
Германия. Кубок (2012/2013)
2 раунд
30 октября, вторник 23:30 Шальке-04 3:0 Зандхаузен
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