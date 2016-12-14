Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Сент-Этьен - Нанси
Сент-Этьен - Нанси: обзор матча 14 декабря 2016
Сент-Этьен
14.12.2016, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Нанси
18'
М. Дале (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сент-Этьен - Нанси
84'
Замена
Ж. Куффа
️️️️
К. Кулибали
Замена
У. Таннан
️️️️
Р. Берич
78'
67'
Замена
А. Кура
️️️️
А. Робич
64'
Замена
Д. Гидилей
️️️️
С. Н'Гуессан
Замена
А. Содерлунд
️️️️
А. Савье
63'
Замена
Р. Амума
️️️️
А. Норден
55'
54'
Желтая карточка
С. Н'Гуессан
45'
Желтая карточка
В. Муратори
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Дале
Желтая карточка
Л. Лакруа
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ПП
6
Анри Савье
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
13
Серж Н'Гуессан
ЛП
4
Венсан Марчетти
ОП
12
Алу Диарра
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
11
Карим Кулибали
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Нанси
27
Файто Мауасса
ЛЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
18
Диалло Гидилей
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
23
Антони Кура
ЛФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
3-1-2-1-2
16
Руффье
4
Лакруа
24
Перрен
19
Погба
10
Селнаэс
6
Дабо
22
Монне-Паке
70
Норден
9
Берич
6
Савье
2-1-3-3
32
Черник
2
Лангле
26
Муратори
4
Марчетти
28
Кето
12
Диарра
13
Н'Гуессан
7
Робич
9
Дале
11
Кулибали
70
Норден
17
Амума
17
Амума
70
Норден
9
Берич
6
Таннан
6
Таннан
9
Берич
6
Савье
16
Содерлунд
16
Содерлунд
6
Савье
13
Н'Гуессан
18
Гидилей
18
Гидилей
13
Н'Гуессан
11
Кулибали
14
Куффа
14
Куффа
11
Кулибали
7
Робич
23
Кура
23
Кура
7
Робич
Остались в запасе
Сент-Этьен
Нанси
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
27
Файто Мауасса
ЛЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Сент-Этьен - Нанси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Нанси
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+