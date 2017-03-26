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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мирандес - Уэска
Мирандес - Уэска: обзор матча 26 марта 2017
Мирандес
26.03.2017, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 31 тур
1 : 3
Завершен
Уэска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мирандес - Уэска
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль де Андува
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