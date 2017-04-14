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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 14 апреля 2017
Бристоль Сити
14.04.2017, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
14'
М. Пак
40'
Д. Патерсон
90+6'
И. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
И. Силла
Пас отдал
К. Вашингтон
90'
+3
Желтая карточка
Д. Макки
Замена
Л. Томлин
️️️️
Д. Патерсон
88'
Желтая карточка
М. Пак
86'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
М. Тейлор
77'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Т. Абрахам
76'
71'
Замена
Д. Макки
️️️️
Й. Нгбакото
69'
Замена
И. Силла
️️️️
М. Смит
53'
Желтая карточка
Л. Фримен
45'
+1
Желтая карточка
М. Луонго
45'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Д. Ферлонг
ГОЛ! 2:0!
Д. Патерсон
Пас отдал
М. Тейлор
40'
35'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
ГОЛ! 1:0!
М. Пак
Пас отдал
М. Тейлор
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
8
Джош Браунхилл
ПП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
7
Йени Нгбакото
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
16
Шон Госс
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
4-3-3
34
Филдинг
23
Брайан
3
Райт
44
Флинт
2
Литтл
7
Пак
8
Смит
8
Браунхилл
9
Тейлор
18
Абрахам
35
Патерсон
3-2-1-3-1
12
Смитис
2
Ферлонг
6
Линч
5
Онуоха
18
Мэннинг
21
Бидуэлл
21
Луонго
22
Вшолек
15
Фримен
7
Нгбакото
17
Смит
9
Тейлор
47
О'Доуда
47
О'Доуда
9
Тейлор
18
Абрахам
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
18
Абрахам
35
Патерсон
17
Томлин
17
Томлин
35
Патерсон
7
Нгбакото
12
Макки
12
Макки
7
Нгбакото
2
Ферлонг
14
Вашингтон
14
Вашингтон
2
Ферлонг
17
Смит
26
Силла
26
Силла
17
Смит
Остались в запасе
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
25
Казенга Луалуа
ЛВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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