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Алжир - Камерун

09.10.2016, Воскресенье, 22:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур Алжир - Камерун
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нигерия 6 4 2 0 12:4 +8 14
2. Замбия 6 2 2 2 8:7 +1 8
3. Камерун 6 1 4 1 7:9 -2 7
4. Алжир 6 0 2 4 4:11 -7 2
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    Рейтинг: +45

    ск122 10 октября 2016, 19:42

    камерун подкачал

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