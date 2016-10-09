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Сенегал - Кабо-Верде

08.10.2016, Суббота, 23:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур Сенегал - Кабо-Верде
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сенегал 7 4 2 1 11:5 +6 14
2. Буркина-Фасо 6 2 3 1 10:6 +4 9
3. ЮАР 7 2 1 4 9:11 -2 7
4. Кабо-Верде 6 2 0 4 4:12 -8 6
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