10.06.2025, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Составы команд
Англия
Англия
3-2-1-3-1
13
Хендерсон
12
Чалоба
6
Колуилл
2
Уокер
4
Райс
16
Льюис-Скелли
24
Галлахер
11
Гордон
21
Эзе
7
Сака
9
Кейн
3-2-2-3
16
Менди
19
Ниахате
3
Кулибали
25
Диуф
5
Гуйе
21
Диарра
8
Камара
13
Ндиайе
11
Джексон
18
Сарр
15
Дьятта
11
Гордон
20
Гиббс-Уайт
20
Гиббс-Уайт
11
Гордон
4
Райс
10
Беллингем
10
Беллингем
4
Райс
24
Галлахер
17
Джонс
17
Джонс
24
Галлахер
9
Кейн
17
Роджерс
17
Роджерс
9
Кейн
7
Сака
17
Мадуэке
17
Мадуэке
7
Сака
16
Льюис-Скелли
22
Тони
22
Тони
16
Льюис-Скелли
21
Диарра
26
Гуйе
26
Гуйе
21
Диарра
18
Сарр
21
Сабали
21
Сабали
18
Сарр
11
Джексон
9
Диа
9
Диа
11
Джексон
Остались в запасе
Англия
Сенегал
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
22
Шейх Ниасс
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Абдалла Сима
ПВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
0
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
Остались в запасе
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
22
Шейх Ниасс
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Абдалла Сима
ПВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
0
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Алиу Сиссе
Статистика матча Англия - Сенегал
2
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
18
Офсайды
0
1
Количество передач
556
354
Сейвы
6
3
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
5
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Англия против Сенегала на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Сенегал
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»