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  • Англия – Сенегал: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Англия – Сенегал: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

10 июня 2025, 20:35
Англия
10.06.2025, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Сенегал
7' Г. Кейн
40' И. Сарр 62' Х. Диарра 90+3' Ш. Сабали
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
16
Майлз Льюис-Скелли
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
(К) ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
(К) ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Хабиб Диарра
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
17
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
26
Пап Гуйе
ОП
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
22
Шейх Ниасс
ЦП
21
Шейх Сабали
ЦП
21
Абдалла Сима
ПВ
9
Булайе Диа
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
0
Идрисса Гуйе
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Хендерсон
12
Чалоба
6
Колуилл
2
Уокер
4
Райс
16
Льюис-Скелли
24
Галлахер
11
Гордон
21
Эзе
7
Сака
9
Кейн
3-2-2-3
16
Менди
19
Ниахате
3
Кулибали
25
Диуф
5
Гуйе
21
Диарра
8
Камара
13
Ндиайе
11
Джексон
18
Сарр
15
Дьятта
11
Гордон
20
Гиббс-Уайт
20
Гиббс-Уайт
11
Гордон
4
Райс
10
Беллингем
10
Беллингем
4
Райс
24
Галлахер
17
Джонс
17
Джонс
24
Галлахер
9
Кейн
17
Роджерс
17
Роджерс
9
Кейн
7
Сака
17
Мадуэке
17
Мадуэке
7
Сака
16
Льюис-Скелли
22
Тони
22
Тони
16
Льюис-Скелли
21
Диарра
26
Гуйе
26
Гуйе
21
Диарра
18
Сарр
21
Сабали
21
Сабали
18
Сарр
11
Джексон
9
Диа
9
Диа
11
Джексон
Остались в запасе
Англия
Сенегал
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
22
Шейх Ниасс
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Абдалла Сима
ПВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
0
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
Остались в запасе
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
22
Шейх Ниасс
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Абдалла Сима
ПВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
0
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Алиу Сиссе
Статистика матча Англия - Сенегал
2
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
18
Офсайды
0
1
Количество передач
556
354
Сейвы
6
3
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
5
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Англия против Сенегала на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Сенегал

Англия – Сенегал: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Сенегал Англия
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