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Прогноз на точный счёт матча Англия – Сенегал: Товарищеские матчи, 10 июня 2025

09 июня 2025 11:50
Англия - Сенегал
10 июн. 2025, вторник 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу Англии
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10 июня на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме состоится товарищеский матч между сборными Англии и Сенегала. Обе команды подходят к игре в превосходной форме: Англия демонстрирует безупречную оборону, а Сенегал сохраняет внушительную беспроигрышную серию. Матч обещает быть насыщенным тактической борьбой и высоким уровнем интенсивности.

Англия

Сборная Англии уверенно побеждает в шести последних матчах подряд, демонстрируя выдающуюся игру как в атаке, так и в обороне. Подопечные Гарета Саутгейта забили 14 мячей в пяти последних играх и при этом не пропустили ни одного – фантастическая стабильность в защите. Средняя результативность – 2.80 гола за матч – говорит о креативности атакующей линии, где эффективно действуют как фланги, так и центральные нападающие. В последней игре против Андорры англичане действовали прагматично, добившись минимальной победы 1:0, что может свидетельствовать о контроле нагрузки перед более серьeзными соперниками.

Сенегал

Сенегал не проигрывает уже 15 матчей и стабильно забивает: 7 голов в пяти последних матчах. Особенно уверенно команда играет в товарищеских встречах – в каждой из последних пяти забивала минимум один мяч. При этом оборона действует надeжно: всего два пропущенных за те же пять игр. В недавнем матче против Ирландии сенегальцы показали волю, отыгравшись и завершив матч вничью 1:1. В команде хорошо сбалансированы все линии, и именно дисциплина и организация остаются главными козырями коллектива.

Факты о командах

Англия

  • Победила в 6 последних матчах
  • В последних 5 играх: 14 забитых, 0 пропущенных
  • Не пропускает в 5 матчах подряд
  • Забивает в 13 матчах кряду
  • Средняя результативность – 2.80 гола за матч

Сенегал

  • Не проигрывает в 15 матчах
  • Забивает в 19 из 21 последних встреч
  • В последних 5 играх: 7 забитых, 2 пропущенных
  • Средняя результативность – 1.40 гола за матч
  • Пропускает в среднем всего 0.40 гола за игру

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
4
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
1.5
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
1 : 3
10.06.2025
Сенегал
Чемпионат мира, 1/8 финала
Англия
3 : 0
04.12.2022
Сенегал

Прогноз на матч Англия – Сенегал

И Англия, и Сенегал подойдут к матчу с чeткой установкой: англичане – доминировать за счeт владения мячом и давления, сенегальцы – искать слабые места через контратаки. В пользу Англии говорит класс исполнителей, сыгранность состава и фактор домашнего поля. Сенегал вряд ли будет раскрываться, что ограничит число моментов, но не исключает гол с их стороны. Ставка на минимальную победу Англии с обменом мячами кажется наиболее логичной на фоне данных.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Англии

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Англии – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Победа Англии – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал Англии больше 1.5 – коэффициент 1.92

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу Англии
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Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Сенегал Англия
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