10 июня на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме состоится товарищеский матч между сборными Англии и Сенегала. Обе команды подходят к игре в превосходной форме: Англия демонстрирует безупречную оборону, а Сенегал сохраняет внушительную беспроигрышную серию. Матч обещает быть насыщенным тактической борьбой и высоким уровнем интенсивности.

Англия

Сборная Англии уверенно побеждает в шести последних матчах подряд, демонстрируя выдающуюся игру как в атаке, так и в обороне. Подопечные Гарета Саутгейта забили 14 мячей в пяти последних играх и при этом не пропустили ни одного – фантастическая стабильность в защите. Средняя результативность – 2.80 гола за матч – говорит о креативности атакующей линии, где эффективно действуют как фланги, так и центральные нападающие. В последней игре против Андорры англичане действовали прагматично, добившись минимальной победы 1:0, что может свидетельствовать о контроле нагрузки перед более серьeзными соперниками.

Сенегал

Сенегал не проигрывает уже 15 матчей и стабильно забивает: 7 голов в пяти последних матчах. Особенно уверенно команда играет в товарищеских встречах – в каждой из последних пяти забивала минимум один мяч. При этом оборона действует надeжно: всего два пропущенных за те же пять игр. В недавнем матче против Ирландии сенегальцы показали волю, отыгравшись и завершив матч вничью 1:1. В команде хорошо сбалансированы все линии, и именно дисциплина и организация остаются главными козырями коллектива.

Факты о командах

Англия

Победила в 6 последних матчах

В последних 5 играх: 14 забитых, 0 пропущенных

Не пропускает в 5 матчах подряд

Забивает в 13 матчах кряду

Средняя результативность – 2.80 гола за матч

Сенегал

Не проигрывает в 15 матчах

Забивает в 19 из 21 последних встреч

В последних 5 играх: 7 забитых, 2 пропущенных

Средняя результативность – 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем всего 0.40 гола за игру

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 4 Забитых мячей 3 2 В среднем за матч 1.5 3:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Товарищеские матчи. Сборные, Англия 1 : 3 Сенегал Чемпионат мира, 1/8 финала Англия 3 : 0 Сенегал

Прогноз на матч Англия – Сенегал

И Англия, и Сенегал подойдут к матчу с чeткой установкой: англичане – доминировать за счeт владения мячом и давления, сенегальцы – искать слабые места через контратаки. В пользу Англии говорит класс исполнителей, сыгранность состава и фактор домашнего поля. Сенегал вряд ли будет раскрываться, что ограничит число моментов, но не исключает гол с их стороны. Ставка на минимальную победу Англии с обменом мячами кажется наиболее логичной на фоне данных.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Англии

Рекомендованные ставки: