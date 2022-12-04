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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Англия - Сенегал
Англия - Сенегал: обзор матча 04 декабря 2022
Англия
04.12.2022, воскресенье, 22:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Сенегал
38'
Д. Хендерсон
45+3'
Г. Кейн
57'
Б. Сака
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Англия - Сенегал
84'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
И. Якобс
Замена
К. Филлипс
️️️️
Д. Хендерсон
82'
76'
Желтая карточка
К. Кулибали
Замена
Э. Дайер
️️️️
Д. Стоунз
76'
Замена
М. Маунт
️️️️
Д. Беллингем
76'
72'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Б. Диа
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ф. Фоден
65'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Б. Сака
65'
ГОЛ! 3:0!
Б. Сака
Пас отдал
Ф. Фоден
57'
46'
Замена
П. Гуйе
️️️️
П. Сисс
46'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
И. Ндиайе
46'
Замена
П. Сарр
️️️️
К. Дьятта
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Ф. Фоден
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Д. Беллингем
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
14
Исмаил Якобс
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Юссуф Сабали
ПЗ
18
Исмаила Сарр
ЛП
6
Нампалис Менди
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПП
9
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Англия
22
Ник Поуп
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
19
Мэйсон Маунт
АП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
26
Пап Гуйе
ОП
25
Мамаду Лум
ОП
17
Папе Сарр
ЦП
24
Мустафа Наме
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
29
Бамба Дьенг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
3
Шоу
5
Стоунз
6
Магуайр
2
Уокер
4
Райс
10
Беллингем
8
Хендерсон
7
Фоден
7
Сака
9
Кейн
4-1-4-1
16
Менди
21
Сабали
3
Кулибали
22
Диалло
14
Якобс
6
Менди
15
Дьятта
6
Сисс
13
Ндиайе
18
Сарр
9
Диа
5
Стоунз
15
Дайер
15
Дайер
5
Стоунз
8
Хендерсон
14
Филлипс
14
Филлипс
8
Хендерсон
10
Беллингем
19
Маунт
19
Маунт
10
Беллингем
7
Сака
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
7
Сака
7
Фоден
17
Грилиш
17
Грилиш
7
Фоден
14
Якобс
12
Балло-Туре
12
Балло-Туре
14
Якобс
6
Сисс
26
Гуйе
26
Гуйе
6
Сисс
15
Дьятта
17
Сарр
17
Сарр
15
Дьятта
9
Диа
19
Дьедиу
19
Дьедиу
9
Диа
13
Ндиайе
29
Дьенг
29
Дьенг
13
Ндиайе
Остались в запасе
Англия
Сенегал
22
Ник Поуп
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
25
Мамаду Лум
ОП
24
Мустафа Наме
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Остались в запасе
22
Ник Поуп
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
25
Мамаду Лум
ОП
24
Мустафа Наме
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Алиу Сиссе
Статистика матча Англия - Сенегал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бартон
(Санта-Ана)
Стадион:
Аль Бейт
Где смотреть матч:
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