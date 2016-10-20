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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Панатинаикос
Стандард - Панатинаикос: обзор матча 20 октября 2016
Стандард
20.10.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
2 : 2
Завершен
Панатинаикос
45+1'
Э. Жуниор (П)
82'
И. Бельфодиль
12'
С. Ибарбо
36'
С. Ибарбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Панатинаикос
88'
Желтая карточка
К. Ледесма
Желтая карточка
А. Требель
85'
ГОЛ! 2:2!
И. Бельфодиль
82'
80'
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
78'
Замена
П. М'Поку
️️️️
Зека
74'
Замена
Р. Лод
️️️️
С. Лето
Замена
К. Фьоре
️️️️
И. Сиссе
72'
Замена
Э. Эно
️️️️
М. Доссеви
64'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Жуниор
45'
+1
45'
Желтая карточка
Зека
45'
Замена
И. Иванов
️️️️
К. Самба
36'
ГОЛ! 0:2!
С. Ибарбо
Пас отдал
С. Лето
22'
Желтая карточка
К. Самба
20'
Желтая карточка
С. Лето
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Ибарбо
Пас отдал
С. Лето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
19
Константинос Лайфис
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
14
Матье Доссеви
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Панатинаикос
15
Люк Стил
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
6
Зека
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
АП
1
Усмане Кулибали
ПП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Стандард
28
Гийом Хуберт
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
12
Бени Бадибанга
ЦФ
Панатинаикос
1
Стефанос Коцолис
ВР
6
Иван Иванов
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
17
Робин Лод
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Жилле
27
Андраде
19
Фай
24
Шольц
75
Сиссе
19
Лайфис
16
Требель
14
Доссеви
8
Жуниор
70
Са
19
Бельфодиль
4-3-1-2
15
Стил
4
Самба
4
Кутрумпис
4
Моледо
23
Хульт
1
Кулибали
24
Ледесма
6
Зека
19
Вильяфаньес
5
Лето
8
Ибарбо
75
Сиссе
24
Фьоре
24
Фьоре
75
Сиссе
14
Доссеви
21
Эно
21
Эно
14
Доссеви
4
Самба
6
Иванов
6
Иванов
4
Самба
5
Лето
17
Лод
17
Лод
5
Лето
6
Зека
40
М'Поку
40
М'Поку
6
Зека
Остались в запасе
Стандард
Панатинаикос
28
Гийом Хуберт
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
2
Горо
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
12
Бени Бадибанга
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
1
Стефанос Коцолис
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
28
Гийом Хуберт
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
2
Горо
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
12
Бени Бадибанга
ЦФ
Остались в запасе
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
1
Стефанос Коцолис
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
Главный тренер
Александар Янкович
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Стандард - Панатинаикос
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Стефански
(Быдгощ)
Стадион:
Морис Дюфрасне
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