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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аустрия - Виктория
Аустрия - Виктория: обзор матча 29 сентября 2016
Аустрия
29.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа E, 2 тур
0 : 0
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Виктория
90'
+2
Желтая карточка
М. Крменчик
90'
+2
Замена
Я. Громада
️️️️
Э. Каце
88'
Желтая карточка
Э. Каце
86'
Желтая карточка
Л. Гейда
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
О. Кайоде
86'
Желтая карточка
Т. Сербест
82'
Замена
И. Тажури
️️️️
Л. Венуто
80'
73'
Желтая карточка
А. Матею
66'
Замена
М. Крменчик
️️️️
М. Бакош
Желтая карточка
П. Филипович
62'
58'
Замена
Я. Копиц
️️️️
М. Петржела
15'
Желтая карточка
Д. Лимберски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Роберт Альмер
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
28
Кристоф Мартшинко
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
5
Петар Филипович
ЦП
11
Лукас Венуто
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
10
Александр Грюнвальд
АП
15
Таркан Сербест
ПП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
20
Эргис Каце
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
11
Милан Петржела
ПП
9
Мартин Земан
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Роман Пиварник
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
2
Петар Глухакович
ЦЗ
25
Томас Саламон
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
27
Марко Квасина
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Виктория
13
Петр Болек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
10
Ян Копиц
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
2-5-2-1
1
Альмер
94
Стронати
28
Мартшинко
5
Филипович
11
Венуто
10
Хольцхаушер
17
Стригер Ларсен
15
Сербест
14
Пирес
10
Грюнвальд
80
Кайоде
4-3-3
1
Козачик
8
Лимберски
2
Гейда
4
Хубник
37
Матею
11
Петржела
7
Горжава
20
Каце
88
Пожнар
23
Бакош
9
Земан
11
Венуто
18
Тажури
18
Тажури
11
Венуто
80
Кайоде
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
80
Кайоде
20
Каце
14
Громада
14
Громада
20
Каце
11
Петржела
10
Копиц
10
Копиц
11
Петржела
23
Бакош
21
Крменчик
21
Крменчик
23
Бакош
Остались в запасе
Аустрия
Виктория
22
Начо Мартинес
ЛЗ
2
Петар Глухакович
ЦЗ
27
Марко Квасина
ЦФ
1
Патрик Пенц
ВР
25
Томас Саламон
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
13
Петр Болек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Роман Пиварник
Остались в запасе
22
Начо Мартинес
ЛЗ
2
Петар Глухакович
ЦЗ
27
Марко Квасина
ЦФ
1
Патрик Пенц
ВР
25
Томас Саламон
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Остались в запасе
13
Петр Болек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Роман Пиварник
Статистика матча Аустрия - Виктория
2
10
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
10
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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