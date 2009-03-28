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Расписание матчей
Англия - Словакия
Англия - Словакия: обзор матча 28 марта 2009
Англия
28.03.2009, суббота, 20:15
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Словакия
7'
Э. Хески
71'
У. Руни
83'
Ф. Лэмпард
90+2'
У. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Словакия
ГОЛ! 4:0!
У. Руни
+2
Замена
З. Штрба
️️️️
М. Кархан
ГОЛ! 3:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
М. Кэррик
Замена
М. Минтал
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
М. Сапара
Замена
М. Кэррик
️️️️
П. Крауч
Замена
М. Якубко
️️️️
С. Шестак
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
Д. Бекхэм
Замена
М. Сапара
️️️️
Я. Козак
Замена
Ф. Голошко
️️️️
М. Чех
Замена
Э. Йендришек
️️️️
Р. Виттек
Замена
С. Даунинг
️️️️
С. Джеррард
Замена
Д. Бекхэм
️️️️
А. Леннон
Замена
Б. Фостер
️️️️
Д. Джеймс
Замена
П. Крауч
️️️️
К. Коул
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Хески
15'
ГОЛ! 1:0!
Э. Хески
Пас отдал
С. Джеррард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Дэвид Джеймс
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Джон Терри
(К)
ЦЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
4
Стивен Джеррард
ЛП
15
Гарет Бэрри
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
19
Аарон Леннон
ПП
21
Эмил Хески
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Словакия
5
Марек Чех
ЛЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
6
Мирослав Кархан
ЦП
4
Радослав Забавник
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Ян Козак
ПП
9
Станислав Шестак
ЦФ
11
Роберт Виттек
(К)
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Англия
23
Роберт Грин
ВР
13
Бен Фостер
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
0
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Питер Крауч
ЦФ
19
Карлтон Коул
ЦФ
Словакия
1
Ян Муха
ВР
10
Марек Сапара
ЛП
6
Здено Штрба
ЛП
18
Эрик Йендришек
ЛП
9
Марек Минтал
АП
14
Мартин Якубко
ЦФ
13
Филип Голошко
ЦФ
4-4-2
1
Джеймс
3
Коул
6
Терри
15
Апсон
2
Джонсон
4
Джеррард
15
Бэрри
8
Лэмпард
19
Леннон
10
Руни
21
Хески
3-4-2
2
Пекарик
3
Шкртел
5
Чех
8
Козак
4
Забавник
17
Гамшик
6
Кархан
11
Виттек
9
Шестак
1
Джеймс
13
Фостер
13
Фостер
1
Джеймс
4
Джеррард
19
Даунинг
19
Даунинг
4
Джеррард
Крауч
16
Кэррик
16
Кэррик
Крауч
19
Леннон
0
Бекхэм
0
Бекхэм
19
Леннон
Коул
9
Крауч
9
Крауч
Коул
21
Хески
19
Коул
19
Коул
21
Хески
8
Козак
10
Сапара
10
Сапара
8
Козак
6
Кархан
6
Штрба
6
Штрба
6
Кархан
11
Виттек
18
Йендришек
18
Йендришек
11
Виттек
17
Гамшик
9
Минтал
9
Минтал
17
Гамшик
9
Шестак
14
Якубко
14
Якубко
9
Шестак
5
Чех
13
Голошко
13
Голошко
5
Чех
Остались в запасе
Англия
Словакия
23
Роберт Грин
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Капелло
1
Ян Муха
ВР
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
23
Роберт Грин
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ян Муха
ВР
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Англия - Словакия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:10 (прямая)
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