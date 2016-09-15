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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Цюрих
Вильярреал - Цюрих: обзор матча 15 сентября 2016
Вильярреал
15.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа L, 1 тур
2 : 1
Завершен
Цюрих
28'
Пато
45+1'
Джонатан
2'
А. Садику
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Цюрих
90'
+3
Желтая карточка
А. Неф
87'
Желтая карточка
И. Кечоевич
84'
Замена
Д. Кавушевич
️️️️
Р. Родригес
Замена
Бруно
️️️️
Д. Черышев
81'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Джонатан
71'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Р. Борре
67'
65'
Желтая карточка
Б. Кукели
65'
Замена
М. Шенбехлер
️️️️
А. Винтер
57'
Замена
Ж. Япи
️️️️
С. Сарр
51'
Желтая карточка
А. Винтер
ГОЛ! 2:1!
Джонатан
Пас отдал
Пато
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Пато
Пас отдал
Джонатан
28'
22'
Желтая карточка
К. Возер
Желтая карточка
Джонатан
21'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Садику
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Бруно
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
6
Джонатан
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
8
Роберто Родригес
ЛП
16
Бурим Кукели
ЦП
29
Саньон Сарр
ЦП
7
Адриан Винтер
ПП
19
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Цюрих
31
Новем Бауманн
ВР
19
Армин Алешевич
ЦЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
37
Жиль Япи
ЦП
21
Дженгис Кавушевич
ЦФ
4-3-1-2
1
Андрес
3
Анхель
27
Гонсалес
2
Рукавина
4
Руис
21
Бруно
21
Н'Диайе
6
Джонатан
90
Черышев
12
Пато
19
Борре
3-2-4-1
1
Ванинс
17
Бангура
22
Кечоевич
13
Неф
27
Брюннер
41
Возер
7
Винтер
16
Кукели
29
Сарр
8
Родригес
19
Садику
19
Борре
11
Сансоне
11
Сансоне
19
Борре
6
Джонатан
70
Кастильехо
70
Кастильехо
6
Джонатан
7
Винтер
27
Шенбехлер
27
Шенбехлер
7
Винтер
29
Сарр
37
Япи
37
Япи
29
Сарр
8
Родригес
21
Кавушевич
21
Кавушевич
8
Родригес
Остались в запасе
Вильярреал
Цюрих
25
Мариано Барбоса
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
19
Армин Алешевич
ЦЗ
31
Новем Бауманн
ВР
15
Оливер Буфф
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Остались в запасе
19
Армин Алешевич
ЦЗ
31
Новем Бауманн
ВР
15
Оливер Буфф
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Вильярреал - Цюрих
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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