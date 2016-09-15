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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Олимпиакос
Янг Бойз - Олимпиакос: обзор матча 15 сентября 2016
Янг Бойз
15.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Олимпиакос
42'
Э. Камбьяссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Олимпиакос
90'
+3
Замена
А. Ромао
️️️️
М. Эльюнусси
Замена
К. Дуа
️️️️
Й. Раве
86'
82'
Замена
О. Кардосо
️️️️
Б. Идейе
78'
Желтая карточка
Себа
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Фрай
78'
63'
Замена
А. Мартинш
️️️️
М. Марин
Желтая карточка
Я. Лецяск
44'
42'
ГОЛ! 0:1!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Б. Идейе
Желтая карточка
Ю. Кубо
14'
11'
Желтая карточка
М. Да Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
38
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
21
Ален Роша
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Денис Закария
ОП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Олимпиакос
1
Никола Леали
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
22
Марко Марин
АП
19
Лука Миливойевич
ПП
92
Себа
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
3-1-4-2
38
Мвого
26
Лецяск
21
Роша
5
фон Берген
6
Закария
10
Сулеймани
22
Раве
23
Суттер
6
Бертоне
9
Фрай
14
Кубо
4-2-2-2
1
Леали
90
Фигейраш
4
Ботиа
3
де ла Белья
3
Да Кошта
19
Миливойевич
91
Камбьяссо
22
Марин
10
Эльюнусси
12
Идейе
92
Себа
22
Раве
9
Дуа
9
Дуа
22
Раве
9
Фрай
13
Шик
13
Шик
9
Фрай
22
Марин
28
Мартинш
28
Мартинш
22
Марин
10
Эльюнусси
15
Ромао
15
Ромао
10
Эльюнусси
12
Идейе
7
Кардосо
7
Кардосо
12
Идейе
Остались в запасе
Янг Бойз
Олимпиакос
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Стефанос Капино
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Янг Бойз - Олимпиакос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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