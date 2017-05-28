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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карабюкспор - Кайсериспор
Карабюкспор - Кайсериспор: обзор матча 28 мая 2017
Карабюкспор
28.05.2017, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Кайсериспор
86'
М. Ятабаре
12'
У. Булут
49'
Д. Тюрук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабюкспор - Кайсериспор
90'
Желтая карточка
Л. Н'Гуэмо
Желтая карточка
М. Ятабаре
86'
ГОЛ! 1:2!
М. Ятабаре
86'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
А. Близниченко
85'
84'
Замена
С. Варела
️️️️
Р. Лаваль
81'
Замена
Л. Н'Гуэмо
️️️️
С. Соу
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Бийого Поко
73'
72'
Замена
Р. Мендес
️️️️
Г. Вурал
64'
Желтая карточка
Р. Лаваль
64'
Желтая карточка
Д. Тюрук
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
64'
59'
Желтая карточка
Л. Мабиала
49'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тюрук
12'
ГОЛ! 0:1!
У. Булут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабюкспор
23
Александр Рыбка
ВР
71
Андре Бийого Поко
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
22
Олафур Скуласон
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Кайсериспор
16
Али Ахамада
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
12
Рахим Лаваль
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Карабюкспор
9
Эрмин Зец
ОП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Кайсериспор
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
3-1
23
Рыбка
71
Бийого Поко
6
Гюльселам
22
Скуласон
7
Близниченко
2-1-2-1
16
Ахамада
33
Мабиала
77
Вурал
33
Соу
9
Тюрук
12
Лаваль
9
Булут
71
Бийого Поко
11
Селезнев
11
Селезнев
71
Бийого Поко
7
Близниченко
9
Ятабаре
9
Ятабаре
7
Близниченко
33
Соу
21
Н'Гуэмо
21
Н'Гуэмо
33
Соу
12
Лаваль
18
Варела
18
Варела
12
Лаваль
77
Вурал
20
Мендес
20
Мендес
77
Вурал
Остались в запасе
Карабюкспор
Кайсериспор
9
Эрмин Зец
ОП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
9
Эрмин Зец
ОП
Остались в запасе
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Карабюкспор - Кайсериспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Нехметтин Сейхоглу
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