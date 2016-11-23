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Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
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Бешикташ - Бенфика

23.11.2016, Среда, 20:45 мск Стамбул, стадион Иненю Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига чемпионов, 5 тур Бешикташ - Бенфика
Обзор матча
Лига чемпионов (2016/2017), группа B
1 тур
13 сентября, вторник 21:45 Бенфика 1:1 Бешикташ
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    Рейтинг: +127

    Oblommoff 23 ноября 2016, 23:02

    Камбэкище

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 23 ноября 2016, 22:45

    Ставил на ничью! - угадал!

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 23 ноября 2016, 22:35

    Это что то чем то!

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 23 ноября 2016, 22:33

    Супер матч!

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    Рейтинг: +2141

    diadushka 23 ноября 2016, 21:22

    Бенфика молодцы! Душите турков

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