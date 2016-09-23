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Судьи
Главный судья:
Игорь Панин (Дмитров)
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Чита - Рубин

22.09.2016, Четверг, 11:00 мск Чита, стадион Локомотив Россия. Кубок, 1/16 финала Чита - Рубин
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    Рейтинг: +399

    franck_ribery 22 сентября 2016, 09:43

    Вперед Чита!!!

    -1
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