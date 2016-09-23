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Кубок России
Чита - Рубин
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Судьи
Главный судья:
Игорь Панин (Дмитров)
Материалы
23 сентября 2016
20:41
Жемалетдинов: «У «Рубина» появился шанс выиграть Кубок России»
4
22 сентября 2016
14:51
Девич: «В матче с «Читой» игроки «Рубина» не выполнили требования тренера»
5
14:29
Грасия: «Многие команды РФПЛ выбыли из Кубка России, поэтому мы отнеслись к матчу со всей серьезностью»
12:54
Кубок России. «Рубин» одержал победу над «Читой»
6
10:22
Нестеренко и Жемалетдинов попали в основной состав «Рубина» на матч с «Читой»
1
21 сентября 2016
11:31
Рыжиков, Карадениз и Сонг не сыграют с «Читой»
2
Чита - Рубин
22.09.2016, Четверг, 11:00 мск
Чита, стадион
Локомотив
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чита
-
Рубин
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+399
franck_ribery
22 сентября 2016, 09:43
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