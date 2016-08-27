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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Галатасарай
Акхисар Беледиеспор - Галатасарай: обзор матча 27 августа 2016
Акхисар Беледиеспор
27.08.2016, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Галатасарай
3'
Р. Важ Те
63'
Я. Озтекин
90'
Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Галатасарай
90'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Я. Озтекин
90'
ГОЛ! 1:2!
Брума
Замена
М. Челик
️️️️
Р. Важ Те
69'
63'
ГОЛ! 1:1!
Я. Озтекин
54'
Желтая карточка
Л. Кароль
Замена
О. Айик
️️️️
А. Джевикер
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Важ Те
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
2
Дуглау
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
27
Куштодиу
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
Главный тренер
Окан Бурук
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Галатасарай
1
Дженк Генен
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
2-1-5-1-1
99
Озтюрк
2
Дуглау
88
Османпаша
13
Лопеш
18
Джевикер
27
Куштодиу
21
Н'Гуэмо
89
Келеш
8
Айдогду
12
Важ Те
23
Родальега
4-1-2-2
16
Муслера
22
Балта
55
Сариоглу
27
Шеджу
23
Кароль
38
Чигерчи
7
Озтекин
8
Инан
10
Снейдер
77
Брума
12
Важ Те
90
Челик
90
Челик
12
Важ Те
18
Джевикер
11
Айик
11
Айик
18
Джевикер
7
Озтекин
11
Гюмюш
11
Гюмюш
7
Озтекин
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Галатасарай
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
25
Милан Лукач
ВР
Главный тренер
Чихат Арслан
1
Дженк Генен
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
25
Милан Лукач
ВР
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Галатасарай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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