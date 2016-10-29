Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Селтик
Абердин - Селтик: обзор матча 29 октября 2016
Абердин
29.10.2016, суббота, 14:00
Шотландия. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Селтик
23'
Т. Рогич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Селтик
80'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
М. Лустиг
79'
Желтая карточка
М. Лустиг
79'
Желтая карточка
С. Браун
75'
Замена
П. Робертс
️️️️
Д. Форрест
70'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Т. Рогич
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Н. МакГинн
53'
Замена
А. Руни
️️️️
Р. Джек
53'
Желтая карточка
Г. Шинни
47'
23'
ГОЛ! 0:1!
Т. Рогич
2'
Желтая карточка
Э. Святченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
6
Марк Рейнольдс
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
8
Райан Джек
ЛП
38
Нилл МакГинн
ЦП
23
Кенни МакЛин
АП
4
Грэм Шинни
ПП
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЛП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Стюарт Армстронг
АП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Абердин
26
Скотт Маккена
ЦЗ
23
Крейг Стори
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
16
Петер Поулетт
ПП
9
Адам Руни
ЦФ
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
3-3-1-1
1
Льюис
6
Рейнольдс
4
Консидайн
2
Логан
8
Джек
38
МакГинн
4
Шинни
23
МакЛин
7
Бернс
4-2-3-1
1
Гордон
23
Лустиг
55
Шимунович
28
Святченко
3
Исагирре
7
Синклейр
8
Браун
49
Форрест
7
Рогич
17
Армстронг
9
Дембеле
38
МакГинн
10
Мэддисон
10
Мэддисон
38
МакГинн
8
Джек
9
Руни
9
Руни
8
Джек
23
Лустиг
2
Гамбоа
2
Гамбоа
23
Лустиг
7
Рогич
55
Биттон
55
Биттон
7
Рогич
49
Форрест
16
Робертс
16
Робертс
49
Форрест
Остались в запасе
Абердин
Селтик
23
Крейг Стори
ЦП
26
Скотт Маккена
ЦЗ
16
Петер Поулетт
ПП
Главный тренер
Барри Робсон
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
24
Дорус Де Врис
ВР
42
Каллум МакГрегор
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
23
Крейг Стори
ЦП
26
Скотт Маккена
ЦЗ
16
Петер Поулетт
ПП
Остались в запасе
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
24
Дорус Де Врис
ВР
42
Каллум МакГрегор
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Абердин - Селтик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 1
11.10.2026
Сент-Джонстон
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
Новости команд
Все
Абердин
Селтик
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+