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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Вольфсбург
Шальке-04 - Вольфсбург: обзор матча 08 апреля 2017
Шальке-04
08.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
4 : 1
Завершен
Вольфсбург
6'
Г. Бургшталлер
23'
Л. Горецка
48'
Д. Калиджиури
77'
Г. Бургшталлер
79'
М. Гомес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вольфсбург
86'
Желтая карточка
Р. Базур
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Г. Бургшталлер
85'
80'
Замена
Б. Майорал
️️️️
М. Гомес
79'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
М. Гомес
ГОЛ! 4:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Т. Керер
77'
74'
Замена
Виейринья
️️️️
Д. Дидави
Замена
Коке
️️️️
С. Колашинац
71'
Замена
А. Шепф
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
66'
Желтая карточка
М. Настасич
58'
ГОЛ! 3:0!
Д. Калиджиури
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
48'
45'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
С. Юнг
ГОЛ! 2:0!
Л. Горецка
23'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
М. Майер
6'
2'
Желтая карточка
М. Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Леон Горецка
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Андрис Йонкер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Борха Майорал
ЦФ
4-2-2-2
1
Ферманн
23
Колашинац
5
Хеведес
22
Настасич
6
Керер
6
Бенталеб
27
Горецка
7
Майер
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
13
Чупо-Мотинг
3-2-2-2-1
1
Кастелс
2
Юнг
31
Кнохе
38
Хорн
23
Гилявоги
14
Густаво
23
Базур
27
Арнольд
10
Малли
10
Дидави
27
Гомес
13
Чупо-Мотинг
18
Шепф
18
Шепф
13
Чупо-Мотинг
23
Колашинац
23
Коке
23
Коке
23
Колашинац
9
Бургшталлер
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
9
Бургшталлер
10
Дидави
20
Виейринья
20
Виейринья
10
Дидави
2
Юнг
16
Блащиковски
16
Блащиковски
2
Юнг
27
Гомес
9
Майорал
9
Майорал
27
Гомес
Остались в запасе
Шальке-04
Вольфсбург
10
Донис Авдияй
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
31
Макс Грюн
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Андрис Йонкер
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Андрис Йонкер
Статистика матча Шальке-04 - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
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