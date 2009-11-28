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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Раменское
ЦСКА (мол) - Раменское: обзор матча 28 ноября 2009
ЦСКА (мол)
28.11.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 30 тур
2 : 1
Завершен
Раменское
80'
Г. Болайи Осени
83'
А. Васильев
39'
Д. Зинович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Раменское
Замена
С. Брызгалов
️️️️
М. Плопа
ГОЛ! 2:1!
А. Васильев
Замена
К. Кулешов
️️️️
В. Соболев
ГОЛ! 1:1!
Г. Болайи Осени
Желтая карточка
А. Молодцов
Замена
А. Колодко
️️️️
А. Анисимов
Желтая карточка
В. Соболев
Замена
Д. Никитинский
️️️️
В. Юрченко
Желтая карточка
С. Окоронкво
Замена
С. Окоронкво
️️️️
М. Гаджиев
Замена
А. Ребров
️️️️
В. Чилюшкин
Замена
С. Федотов
️️️️
М. Потапов
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Зинович
Замена
️️️️
Г. Болайи Осени
Желтая карточка
А. Григорьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
25
Артур Нигматуллин
ВР
22
Максим Потапов
ЦЗ
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
10
Максим Федоров
ЦП
13
Александр Кудрявцев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Валерий Минько
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
91
Махач Гаджиев
ЛП
21
Артем Анисимов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
0
Евгений Шеренков
ЦП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
13
Михаил Кузяев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
53
Александр Колодко
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
3-2-4-1
25
Нигматуллин
14
Драгунов
85
Григорьев
20
Столяренко
22
Потапов
3
Джалилов
10
Федоров
17
Васильев
20
Киселев
13
Кудрявцев
91
Заболотный
3-5-1
24
Чилюшкин
27
Молодцов
3
Плопа
26
Васиев
38
Зинович
19
Соболев
21
Анисимов
8
Махмудов
91
Гаджиев
0
Юрченко
0
Осени
0
Осени
22
Потапов
8
Федотов
8
Федотов
22
Потапов
19
Соболев
9
Кулешов
9
Кулешов
19
Соболев
91
Гаджиев
8
Окоронкво
8
Окоронкво
91
Гаджиев
21
Анисимов
53
Колодко
53
Колодко
21
Анисимов
24
Чилюшкин
32
Ребров
32
Ребров
24
Чилюшкин
3
Плопа
92
Брызгалов
92
Брызгалов
3
Плопа
0
Юрченко
7
Никитинский
7
Никитинский
0
Юрченко
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Раменское
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
0
Евгений Шеренков
ЦП
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Валерий Минько
13
Михаил Кузяев
ЦЗ
Остались в запасе
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
0
Евгений Шеренков
ЦП
12
Станислав Плохих
ВР
Остались в запасе
13
Михаил Кузяев
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Минько
Статистика матча ЦСКА (мол) - Раменское
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
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Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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