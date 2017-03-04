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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Шальке-04
Боруссия М - Шальке-04: обзор матча 04 марта 2017
Боруссия М
04.03.2017, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
4 : 2
Завершен
Шальке-04
28'
Ф. Джонсон
64'
Ф. Джонсон
67'
О. Вендт
76'
Раффаэл
38'
Н. Бенталеб (П)
82'
Л. Горецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Шальке-04
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
88'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
85'
Желтая карточка
Т. Керер
85'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Х. Бадштубер
82'
ГОЛ! 4:2!
Л. Горецка
Пас отдал
Б. Хеведес
Замена
Т. Колоджейчак
️️️️
А. Кристенсен
81'
ГОЛ! 4:1!
Раффаэл
Пас отдал
Т. Штробль
76'
72'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Д. Калиджиури
71'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Г. Бургшталлер
ГОЛ! 3:1!
О. Вендт
Пас отдал
М. Дауд
67'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
П. Херрманн
65'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Джонсон
Пас отдал
Л. Штиндль
64'
Замена
Т. Штробль
️️️️
К. Крамер
45'
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Бенталеб
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джонсон
Пас отдал
П. Херрманн
28'
18'
Желтая карточка
М. Настасич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
6
Тило Керер
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
15
Кристенсен
23
Вестергор
24
Янчке
23
Крамер
19
Джонсон
81
Дауд
13
Штиндль
7
Херрманн
11
Раффаэл
3-1-4-1-1
1
Ферманн
22
Настасич
5
Хеведес
28
Бадштубер
21
Стамбули
18
Шепф
27
Горецка
6
Бенталеб
6
Керер
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
7
Херрманн
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Херрманн
15
Кристенсен
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
15
Кристенсен
23
Крамер
5
Штробль
5
Штробль
23
Крамер
28
Бадштубер
22
Коноплянка
22
Коноплянка
28
Бадштубер
20
Калиджиури
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
9
Ди Санто
9
Ди Санто
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Боруссия М
Шальке-04
28
Андре Хан
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Боруссия М - Шальке-04
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 3"
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