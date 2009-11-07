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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
ЦСКА (мол) - Рубин (мол): обзор матча 07 ноября 2009
ЦСКА (мол)
07.11.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 28 тур
1 : 5
Завершен
Рубин (мол)
52'
А. Кудрявцев (П)
10'
И. Портнягин
11'
М. Жестоков
12'
В. Галиулин
33'
В. Чернов
80'
С. Иоломанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
Д. Замешаев
+1
Замена
Д. Замешаев
️️️️
А. Столяренко
Замена
П. Умарбаев
️️️️
В. Галиулин
Замена
А. Гаппаров
️️️️
В. Бранди
ГОЛ! 1:5!
С. Иоломанов
Желтая карточка
А. Никитин
Замена
А. Аскаров
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
В. Бранди
ГОЛ с пенальти! 1:4!
А. Кудрявцев
Замена
С. Иоломанов
️️️️
А. Джалилов
Замена
И. Джалилов
️️️️
У. Чосич
Замена
А. Никитин
️️️️
А. Григорьев
ГОЛ! 0:4!
В. Чернов
Пенальти не реализован!
И. Драгунов
Желтая карточка
Д. Тарабриков
Замена
С. Плохих
️️️️
Е. Помазан
19'
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
И. Кухарчук
12'
ГОЛ! 0:3!
В. Галиулин
11'
ГОЛ! 0:2!
М. Жестоков
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Портнягин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Евгений Помазан
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
0
Евгений Шеренков
ЦП
10
Максим Федоров
ЦП
13
Александр Кудрявцев
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Йелле Гус
Рубин (мол)
1
Сергей Козко
ВР
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
28
Владимир Чернов
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
12
Валерио Бранди
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
3-2-5
1
Помазан
85
Григорьев
20
Столяренко
15
Чосич
2
Максименко
14
Драгунов
10
Федоров
13
Кудрявцев
20
Киселев
17
Васильев
0
Шеренков
2-4-2-1
1
Козко
66
Жестоков
2
Кулеша
28
Чернов
52
Котляров
12
Бранди
21
Галиулин
44
Кухарчук
10
Джалилов
97
Портнягин
20
Столяренко
44
Замешаев
44
Замешаев
20
Столяренко
17
Васильев
92
Кобзарь
92
Кобзарь
17
Васильев
1
Помазан
12
Плохих
12
Плохих
1
Помазан
85
Григорьев
4
Никитин
4
Никитин
85
Григорьев
15
Чосич
3
Джалилов
3
Джалилов
15
Чосич
21
Галиулин
39
Умарбаев
39
Умарбаев
21
Галиулин
10
Джалилов
53
Иоломанов
53
Иоломанов
10
Джалилов
Оразсахедов
4
Аскаров
4
Аскаров
Оразсахедов
12
Бранди
15
Гаппаров
15
Гаппаров
12
Бранди
44
Кухарчук
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
44
Кухарчук
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Рубин (мол)
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Йелле Гус
0
Евгений Черемисин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
8
Семен Федотов
ПЗ
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
Главный тренер
Йелле Гус
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
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Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
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Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
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