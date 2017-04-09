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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Наполи
Лацио - Наполи: обзор матча 09 апреля 2017
Лацио
09.04.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 3
Завершен
Наполи
25'
Х. Кальехон
51'
Л. Инсинье
90'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Наполи
90'
ГОЛ! 0:3!
Л. Инсинье
Желтая карточка
Патрик
89'
86'
Желтая карточка
Э. Хюсай
85'
Желтая карточка
П. Зелински
83'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
79'
Замена
М. Рог
️️️️
М. Гамшик
74'
Желтая карточка
Аллан
74'
Замена
П. Зелински
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Патрик
️️️️
Д. Баста
59'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
54'
Замена
Б. Кейта
️️️️
А. Мургиа
52'
Замена
У. Худт
️️️️
Баштуш
52'
51'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
25'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Желтая карточка
Баштуш
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Душан Баста
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-4-1-1
11
Мургиа
13
Уоллес
26
Раду
15
Баштуш
94
Лукаку
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
8
Баста
7
Андерсон
9
Иммобиле
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
23
Стринич
3
Кулибали
39
Альбиоль
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
15
Баштуш
29
Худт
29
Худт
15
Баштуш
8
Баста
4
Патрик
4
Патрик
8
Баста
11
Мургиа
17
Кейта
17
Кейта
11
Мургиа
7
Кальехон
7
Зелински
7
Зелински
7
Кальехон
17
Гамшик
26
Рог
26
Рог
17
Гамшик
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
Остались в запасе
Лацио
Наполи
9
Мамаду Тункара
ЦФ
25
Иван Варгич
ВР
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
9
Мамаду Тункара
ЦФ
25
Иван Варгич
ВР
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лацио - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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