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Судьи
Главный судья:
Пьеро Джакомелли (Триест)
Материалы

Интер - Кьево

14.01.2017, Суббота, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 20 тур Интер - Кьево
Италия. Серия А (2016/2017)
1 тур
21 августа, воскресенье 21:45 Кьево 2:0 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
23 тур
3 февраля, среда 22:45 Интер 1:0 Кьево
4 тур
20 сентября, воскресенье 13:30 Кьево 0:1 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
34 тур
3 мая, воскресенье 16:00 Интер 0:0 Кьево
15 тур
15 декабря, понедельник 23:00 Кьево 0:2 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 22:45 Кьево 2:1 Интер
19 тур
13 января, понедельник 23:59 Интер 1:1 Кьево
Италия. Серия А (2012/2013)
24 тур
10 февраля, воскресенье 23:45 Интер 3:1 Кьево
5 тур
26 сентября, среда 22:45 Кьево 0:2 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
27 тур
9 марта, пятница 23:45 Кьево 0:2 Интер
8 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Интер 1:0 Кьево
Италия. Серия А (2010/2011)
32 тур
9 апреля, суббота 20:00 Интер 2:0 Кьево
13 тур
21 ноября, воскресенье 17:00 Кьево 2:1 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
37 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Интер 4:3 Кьево
18 тур
6 января, среда 14:30 Кьево 0:1 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 17:00 Кьево 2:2 Интер
16 тур
14 декабря, воскресенье 17:00 Интер 4:2 Кьево
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 15 января 2017, 03:04

    Хоть кто-то не подвёл...

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 14 января 2017, 21:12

    Поставил на Интер!

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    Рейтинг: +100

    PopCorn963 > Almazovich 15 января 2017, 00:43

    И не прогадал!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich > PopCorn963 15 января 2017, 12:43

    Согласен, хотя Интер и проигрывал в первом тайме. - верил в них.

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