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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Амкар (мол)
Раменское - Амкар (мол): обзор матча 16 октября 2009
Раменское
16.10.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 25 тур
2 : 1
Завершен
Амкар (мол)
42'
Л. Ковель
83'
А. Анисимов
71'
Э. Юнузович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Амкар (мол)
Замена
М. Плопа
️️️️
Э. Махмудов
ГОЛ! 2:1!
А. Анисимов
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
А. Субботин
Замена
Д. Моц
️️️️
М. Гаджиев
Желтая карточка
Д. Зинович
Замена
В. Юрченко
️️️️
Л. Ковель
ГОЛ! 1:1!
Э. Юнузович
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Грищенко
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Померко
Замена
Вильям
️️️️
С. Бабич
Замена
️️️️
В. Чилюшкин
Замена
Ф. Васиев
️️️️
М. Кузяев
Замена
В. Соболев
️️️️
И. Темников
Замена
Е. Сериков
️️️️
С. Синельников
ГОЛ! 1:0!
Л. Ковель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
13
Михаил Кузяев
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
13
Александр Грищенко
ЦП
53
Александр Колодко
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
0
Дмитрий Лохонов
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
0
Степан Бабич
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
9
Александр Субботин
ЦФ
86
Эдин Юнузович
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Раменское
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
0
Даниил Моц
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
21
Евгений Ситников
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
6
Вильям
АП
11
Дамир Садиков
ЦФ
3-2-5
24
Чилюшкин
11
Темников
13
Кузяев
3
Мальков
11
Ковель
27
Молодцов
38
Зинович
13
Грищенко
53
Колодко
8
Махмудов
91
Гаджиев
4-1-3-2
44
Синельников
2
Макагонов
0
Лохонов
14
Епифанов
2
Морозов
20
Померко
8
Закоптелов
0
Бабич
71
Дзахов
86
Юнузович
9
Субботин
91
Гаджиев
0
Моц
0
Моц
91
Гаджиев
13
Грищенко
21
Анисимов
21
Анисимов
13
Грищенко
11
Ковель
0
Юрченко
0
Юрченко
11
Ковель
13
Кузяев
26
Васиев
26
Васиев
13
Кузяев
8
Махмудов
3
Плопа
3
Плопа
8
Махмудов
11
Темников
19
Соболев
19
Соболев
11
Темников
44
Синельников
0
Сериков
0
Сериков
44
Синельников
20
Померко
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
20
Померко
9
Субботин
7
Тюкалов
7
Тюкалов
9
Субботин
0
Бабич
6
Вильям
6
Вильям
0
Бабич
Остались в запасе
Раменское
Амкар (мол)
21
Евгений Ситников
ЦЗ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
Остались в запасе
21
Евгений Ситников
ЦЗ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Раменское - Амкар (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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2018.05.05 16:15
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2018.04.28 20:58
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2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
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2018.05.05 16:15
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2018.04.28 20:58
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2018.04.21 12:54
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2018.04.13 15:58
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