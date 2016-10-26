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Главный судья:
Лука Банти (Ливорно)
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Дженоа - Милан

25.10.2016, Вторник, 21:45 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 10 тур Дженоа - Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
25 тур
14 февраля, воскресенье 14:30 Милан 2:1 Дженоа
6 тур
27 сентября, воскресенье 13:30 Дженоа 1:0 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
33 тур
29 апреля, среда 21:45 Милан 1:3 Дженоа
14 тур
7 декабря, воскресенье 17:00 Дженоа 1:0 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
32 тур
7 апреля, понедельник 23:00 Дженоа 1:2 Милан
13 тур
23 ноября, суббота 23:45 Милан 1:1 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
28 тур
8 марта, пятница 23:45 Дженоа 0:2 Милан
9 тур
27 октября, суббота 22:45 Милан 1:0 Дженоа
Италия. Серия А (2011/2012)
33 тур
25 апреля, среда 20:00 Милан 1:0 Дженоа
14 тур
2 декабря, пятница 23:45 Дженоа 0:2 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
6 февраля, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Милан
5 тур
25 сентября, суббота 20:00 Милан 1:0 Дженоа
Италия. Серия А (2009/2010)
37 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Дженоа 1:0 Милан
18 тур
6 января, среда 22:45 Милан 5:2 Дженоа
Италия. Серия А (2008/2009)
21 тур
28 января, среда 22:30 Милан 1:1 Дженоа
2 тур
14 сентября, воскресенье 17:00 Дженоа 2:0 Милан
Италия. Серия А (2007/2008)
20 тур
27 января, воскресенье 17:00 Милан 2:0 Дженоа
1 тур
26 августа, воскресенье 17:00 Дженоа 0:3 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: -92

    Raxor 26 октября 2016, 17:28

    после победы над ювой все твердили что милан вернулся. заметно как он вернулся))

    -1
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 26 октября 2016, 00:22

    Да, ужасно - с крупным счетом.

    0
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 26 октября 2016, 00:01

    Ганд......

    1
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 25 октября 2016, 19:45

    Удачи Милану!

    -2
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