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Судьи
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи (Латина)
Материалы

Ювентус - Удинезе

15.10.2016, Суббота, 21:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 8 тур Ювентус - Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:4 Ювентус
1 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Ювентус 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 0:0 Ювентус
2 тур
13 сентября, суббота 22:45 Ювентус 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
33 тур
14 апреля, понедельник 22:45 Удинезе 0:2 Ювентус
14 тур
1 декабря, воскресенье 21:30 Ювентус 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
21 тур
19 января, суббота 23:45 Ювентус 4:0 Удинезе
2 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Удинезе 1:4 Ювентус
Италия. Серия А (2011/2012)
20 тур
28 января, суббота 23:45 Ювентус 2:1 Удинезе
1 тур
21 декабря, среда 21:00 Удинезе 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
22 тур
30 января, воскресенье 22:45 Ювентус 1:2 Удинезе
3 тур
19 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:4 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 23:00 Удинезе 3:0 Ювентус
13 тур
22 ноября, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
21 тур
28 января, среда 22:30 Удинезе 2:1 Ювентус
2 тур
14 сентября, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2007/2008)
22 тур
10 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 1:2 Ювентус
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Ювентус 0:1 Удинезе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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