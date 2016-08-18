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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гетеборг - Карабах
Гетеборг - Карабах: обзор матча 18 августа 2016
Гетеборг
18.08.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Карабах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гетеборг - Карабах
Желтая карточка
М. Смедберг-Даленсе
90'
88'
Желтая карточка
Р. Алмейда
Начало матча
Статистика матча Гетеборг - Карабах
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
- : -
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
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Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
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Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Стадион:
Гамла Уллеви
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