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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леганес
Атлетико - Леганес: обзор матча 04 февраля 2017
Атлетико
04.02.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
2 : 0
Завершен
Леганес
15'
Ф. Торрес
51'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Леганес
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
А. Гризманн
73'
72'
Замена
А. Бриноли
️️️️
В. Диас
63'
Замена
Саму
️️️️
У. Лопес
Замена
Я. Карраско
️️️️
Н. Гайтан
57'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
51'
Замена
А. Корреа
️️️️
С. Ньигес
45'
Желтая карточка
С. Савич
32'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Александер Шимановски
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
39
Хуан Морено
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Нерео Чампанье
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
14
Саму
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
4-4-2
16
Луис
2
Годин
15
Савич
20
Хуанфран
10
Гайтан
8
Ньигес
6
Коке
14
Габи
9
Торрес
7
Гризманн
3-2-2-2
1
Эррерин
5
Бустинса
22
Сиовас
44
Инсуа
16
Диас
15
Рико
8
Шимановски
8
Лопес
19
Буэно
10
Герреро
7
Гризманн
24
Врсалько
24
Врсалько
7
Гризманн
10
Гайтан
10
Карраско
10
Карраско
10
Гайтан
8
Ньигес
10
Корреа
10
Корреа
8
Ньигес
16
Диас
91
Бриноли
91
Бриноли
16
Диас
8
Лопес
14
Саму
14
Саму
8
Лопес
Остались в запасе
Атлетико
Леганес
39
Хуан Морено
ЦП
99
Андре Морейра
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
11
Дарвин Мачис
ЛВ
3
Адриан Марин
ЛЗ
13
Нерео Чампанье
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
39
Хуан Морено
ЦП
99
Андре Морейра
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
3
Адриан Марин
ЛЗ
13
Нерео Чампанье
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Атлетико - Леганес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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